Kirdi treener: Magnusel jäi õlg kangeks, riskide maandamiseks jätsime viimased katsed ära 

Kirdi treeneri Marek Vister sõnas, et midagi hullu ei ole. "Läheme laagrisse lihtsalt vahetult peale võistlust ja selleks, et seal saaks kvaliteetseid visketrenne teha, otsustasime, et loobume viimasest kolmest katsest. Tagumine õlg jäi natukene kangeks ja riskide maandamiseks jätsime need ära. Muretsemiseks pole põhjust."