Vormel 1 maailmameistri meenutus: masin proovis sind igas kurvis tappa 

Mansell tegi tegusid ajal, kui mootorispordis toimus tohutu tehnoloogia areng, mis algas tuleohtliku turbo kasutusele võtuga. Tolle ajastu masinad liikusid 1,5liitriste mootorite toel, mille võimsus küündis üle 1500 hobujõu. Praegu jääb see 1000 hobujõu kanti.

"Nende turbomootoritega masinate juhtimine oli kõige erutavam ja hirmutavam asi, mida on võimalik elus teha. Mitte miski ei küündi Williams FW11B masina lähedalegi. Mitte miski! Ausalt, praegused sõitjad ei saa kunagi teada, mis tunne on juhtida tõelist F1-masinat."

F1-auto juhtimise kergus on sel hooajal korduvalt teemaks tulnud, sest valitsev maailmameister Lewis Hamilton sõnas kevadel, et vormeliga kihutamine on füüsiliselt liiga lihtne.