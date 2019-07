OPPADII! Tippkergejõustiklase autost leiti üle 50 kg narkootikume, mille väärtus on miljoneid eurosid 

"Vastab tõele, et oleme kinni võtnud Hollandi sportlase. Enda sõnutsi oli ta Saksamaal võistlemas," sõnas kohaliku politsei pressiesindaja.

Ghafoor ei tunnistanud süüd kohe üles. Esiti väitis ta, et kottides on treeningriided ning tossud. Politsei aga seda uskuma ei jäänud ning pagasist vaatas vastu 25 kotti narkootikume, väärtuses vähemalt kaks miljonit eurot.

Ghafoor on pikalt kuulud A-kategooria sportlaste sekka. Ta on koondist esindanud nii olümpial kui ka teistel tiitlivõistlustel. Kusjuures oma seos on tal ka Eestiga, 2011. aasta juunioride EMil võitis ta Tallinnas 400 m jooksu pronksi.