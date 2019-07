Flora päästis Eintrachti fännid Serbia põrgukatlast 

Saksamaa suurklubile elas eile Lilleküla tribüünidel kaasa umbkaudu 1500 fänni, kes kodumaalt meeskonnaga ustavalt kaasa reisisid. „Ükskõik kuhu minek, fännid tulevad alati kaasa. Atmosfäär on väga hea ja see eristabki meie meeskonda teistest,“ lausus Tallinna sõitnud vanahärra. „Eelmisel aastal mängisime Milano Interiga, kuid neil oli vähem toetajaid, kuna nad on Euroopa liigast väsinud ja tahavad Meistrite liigasse tagasi. Meie jaoks on Euroopas mängimine alati suur asi, mistõttu paneme staadionil ja linnas püsti vinge peo!“