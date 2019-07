Rahulolev Jürgen Henn: pakkusime rahvale väärika etenduse ja mängijad said tunda päris jalgpalli tunnet 

"Jään väga rahule. Kellelgi pole mingit õigust nuriseda meeste etteaste üle, lausus Henn mängujärgsel pressikonverentsil. "Tagantjärgi meie mängu ja esitust vaadates mõtleks samm edasi, et äkki oleks 2:2 tahtnud, aga see kuidas me mängisime pakub rahulolu. Seis niivõrd mitte, aga mängisime väga väärika mängu. See on poole aasta töö, mille nimel on mehed kõvasti vaeva näinud. Vastane oli lihtsalt kõrgemast klassist."

Poolajal polnud Flora juhendaja sõnul midagi erilist rääkida. "Püüdsime üle käia need kohad, kus vastane ohtlik oli. Polnud suurt midagi rääkida, esimesel poolajal samuti mäng pigem toimis. Oli lihtsalt vaja anda juhised, mida teisel poolajal oodata, kuidas mängida. Taktikaliselt me suuri muudatusi ei teinud."

Vlasi Sinjavski väljakule toomine võis pisut hiljaks jääda. "Mängijad, kes väljakul olid, mängisid hästi. Sellise tempoga mängu pole ka vahetusest lihtne sekkuda. Oli ka risk hea rütm rikkuda, aga tagasi mõeldes oleks võinud varem vahetuse teha," ütles Henn, kes suure publiku üle rõõmu tundis.

"Õnneks oli mäng selline, et suutsime vaatama tulnud rahvale pakkuda väärika etenduse. Suur aitäh neile. Seda oli ka endal väljaku kõrval väga hea kogeda. Ma arvan, et ka mängijad ja kõik kes tulid, said tunda päris jalgpalli tunnet," sõnas Flora peatreener. Kordusmängule minnakse vastu sarnase taktikaga.