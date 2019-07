Eintrachti peatreener kiitis Sorgat: ta on suurepärane ründaja, peame Frankfurtis ettevaatlikud olema 

Keeruline mäng Hütteri jaoks ootamatu ei olnud. "Ei, ma ei olnud üllatunud. Analüüsisime nende mängu Radnicki Niši vastu ja me teadsime, et Tallinna Flora on väga hea ja kompaktne meeskond. Erik Sorga on suurepärane ründaja, kes jookseb palju. Konstantin Vassiljev on mängu ülesehitamises väga hea. Flora on mänginud juba 23 mängu seega neil oli jõudu rohkem, aga ma olen tulemuse üle õnnelik."