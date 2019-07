Konstantin Vassiljev: garanteerisime selle tulemusega keerulise korduskohtumise 

"Olen õnnelik, et me võitsime," sõnas Madridi Reali kooliga mängumees Õhtulehele. "Kohtumine oli keeruline, sest vastased olid platsil väga võitluslikud ning läksid duellidesse sajaprotsendiliselt. Pidime keskenduma oma mängule, proovima mitte kontrolli kaotada. Lõpuks võitsime."

Skoor oleks 25aastase hispaanlase sõnul ka suurem olla, aga šansid olid mõlemal meeskonnal. "Arvan, et meeskond tegi hea mängu, oleksime võinud ka rohkem lüüa, aga nad olid samuti väga ohtlikud. Võit oli väga oluline ja mul on hea meel, et seda suutsime."

Konstantin Vassiljev: peame poololukorrast kaks väravat lööma

Keskväljamaestro meenutas ka 2006. aasta mängu, mil Levadia särgis Newcastle'i vastu samal staadionil võitles. "Loodetavasti tuleb järgmine ikka varem kui 13 aasta pärast, aga tunded on kõige paremad Klubitasandil meil selliseid mänge ju palju pole ja nii palju rahvast samuti. Selles mõttes võime natuke rõõmu tunda, et selline vastane meil täna väljakul oli, aga nagu alati, tahaks natuke rohkem kui 1:2 kaotus. Andsime endast kõik ja kui oleks olnud rohkem õnne või klassi, oleks võinud ju ka teise värava lüüa," sõnas Vassiljev, kelle sõnul võib nüüd kindel olla, et võõrsil tuleb keeruline matš.

"See tulemus garanteerib meile, et vastane tuleb kodupubliku ees väga motiveerituna väljakule ja vahet võib olla rohkem tunda kui täna. Oli näha, et neil ettevalmistusperiood alles käib ja nad ehitavad natuke uut meeskonda. Põhitegijad läksid ära, aga see ei tähenda, et meie halvasti mängisime," lausus 34aastane koondislane.

Noorte florakate jaoks võib karjäär kiire liftiga üles minna