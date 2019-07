Ott Tänak: tänavu on Soomes keerulisem võita kui mullu 

Ott Tänak:

Toyota tiimipealik Tommi Mäkinen:

"Soome ralli on meie tiimi jaoks väga eriline sündmus. Oleme eelmisel kahel aastal võitnud ja on suurepärane võimalus sellest kolmest kolm teha. Teame teid ja nende omadusi hästi ning auto on nende jaoks sobiv. Kõik kolm sõitjat naudivad seda etappi ja on seal ka võitnud, seega usun, et võimalused on head, aga me ei võta seda kingitusena. Konkurendid on kõvasti tööd teinud, et siin samm edasi teha, seega peame keskenduma ja parima võimaliku tulemuse nimel pingutama."

Jari-Matti Latvala: