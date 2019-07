Eesti võrkpallikoondise kapten on pärast kümmet aastat kodumaa klubis tagasi! 

Paide Hereses karjääri alustanud 40aastane sidemängija on mänginud viies välisriigis: Prantsusmaal, Soomes, Belgias, Poolas ja Türgis. Eestis nägi teda viimati tõstetööd tegemas täpselt kümme aastat tagasi, kui ta esindas just ülikoolilinna meeskonda, mis toona kandis nime Tartu Pere Leib. Koondise eest on Toobal saanud 18 aasta jooksul kirja rekordilised 296 kohtumist.