Kodumaale naasnud Kert Toobal: minu jaoks on see midagi teistsugust ja uut 

Eriti valus hoop on see tema hinnangul pealekasvava põlvkonna jaoks: „Leian, et see on halb, kui sul on noortetöö, aga noortel pole väljundit, mille poole püüelda. Tean omast kogemusest – kui olin Türil, siis Paide Heres oli minu jaoks väga selge sihtmärk. Kui said nende meestega vahepeal trenni, oli see selge mõõdupuu, et mis tasemel nemad on ning palju endal on vaja juurde panna, et sinna saada.