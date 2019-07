Võitlussport Alistamatu poksiässa maruraske elu: selga tabanud relvalask, rassism ja vangla Ohtuleht.ee , täna, 16:42 Jaga: M

Relv. Pilt on illustratiivne. Foto: Rick Bowmer

Poksija Subriel Matias on võitnud kõik 14 profimatši ja on tõusnud oma kodukoha auks ja uhkuseks, ütles ta pärast venelase Maksim Dadaševi alistamist. Puerto Rico võitleja teekond tippu on olnud aga väga käänuline.