Markko Märtinile ülimalt eriline ralli tahetakse ellu äratada

Markko Märtin. Foto: VidaPress

Tänavu ära jäetud Akropolise ralli on võtnud suuna naasmisele – Kreeka valitsus ja mootorispordiliit kohtusid, et arutada, mida tuleb võistluse ellu äratamiseks teha. Kui uskuda hellenite aseministrit spordi ja kultuuri vallas, on ralli tuhast tõusmine vaid vormistamise küsimus.