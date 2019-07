TAGASI KOOLI! Kalev/Cramoga käed löönud jänki: liitusin Venemaa klubiga 

183 cm pikkune väle jänki käis kodumaal ülikoolis nii Akroni kui ka New Mexico kõrgkoolis. Jacksoni liitumine Cramoga ületas uudisekünnise ka USAs, kui New Mexico osariigi uudiseid kajastav telekanal KRQE ameeriklasega intervjuu tegi.

Jackson sõnas seal nõnda: "Sain hiljuti lepingu, et mängida ühe Venemaa klubi ridades. Nad osalevad VTB Ühisliigas, mis kuulub Euroopa viie tugevama liiga sekka. See on minu jaoks väga hea võimalus," sõnas ta.

Muidugi, Kalev/Cramo näol on tegemist Eesti klubikorvpalli valitsejaga, kes käib Venemaal vaid Ühisliiga kohtumisi mängimas. Usutavasti on Jackson ikka teadlik, et Cramo kodu on Maarjamaal Tallinnas, mitte meie idanaabri juures.