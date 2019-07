Ott Tänak teab, mis on Soome rallil tähtsam kui miski muu 

"Soome on ralli, kus ei pea muretsema rehvivaliku, auto või karmide olude üle. Maksab sõitmine," ütles Tänak. "Samas on võistlus väga väljakutsuv – rajal on palju hüppeid ja nukke, mis on kõik erinevad. On väga keeruline, samas ka oluline, auto õiges asendis teele asetada. Kui see õnnestub, saab tunne olema hea."