Nõmme Kalju on Glasgow Celticu mänguks müünud ohtralt pileteid 

Kožuhhovski arvab, et Khomutovi näol on tegemist väga hea täiendusega. „Vladislav on noor ja perspektiivikas mängija. Pean väga oluliseks seda, et tal on Ukraina kõrgliigas mängimise kogemus, sest tegemist on väga tugeva liigaga. Näen temas palju kvaliteeti.”