FOTOD | ÜLE 40 MILJONI EURO! Vaata, milline näeb välja Beckhamite võimalik uus kodu Toimetas Henry Lääne , täna, 13:23

Endine jalgpallur David Beckham koos abikaasa Victoriaga käis Miamis korterijahil. Foto: VALERY HACHE

David Beckham on viimasel ajal reisinud palju Londoni ja Miami vahet, sest tuleval aastal liitub USA jalgpalli kõrgliigaga Miami Inter, mille üheks omanikuks on just Beckham.