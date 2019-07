Neuville lõi juba Soome ralli tulemusele käega: me pole Hyundaiga seal kordagi kiired olnud 

Lõuna-Korea autotootja hoiab pärast kaheksat etappi meeskondlikus arvestuses esikohta, edestades Toyotat 44 punktiga. Pärast Soome rallit võib soliidsena tunduv edumaa olla aga poole väiksem, sest ajalooliselt on Jyväskylä teed sobinud just Toyotale, kes on kahel viimasel aastal seal triumfeerinud, mitte Hyundaile.

2014. aastal autoralli MM-karusselliga taasliitunud Hyundai pole Soomes kordagi poodiumile jõudnud. Tõsi, kolmel korral on siiski finišeeritud neljandana. Mullu tegi seda Hayden Paddon, 2015. ja 2016. aastal jäi esimesena poodiumilt välja Thierry Neuville, kellelt loodetakse suuri tegusid ka tänavu.

Belglane ise neid endalt ei oota. "Soome on ralli, kus mulle meeldib väga käia, kuid teame väga hästi, et me pole kordagi seal Hyundaiga korralikku kiirust üles leidnud," sõnas ta Soome ralli eelvaates.

"Läheme sinna teadmisega, et nii on ka tänavu ning üritame võidelda koha eest esiviiskus. Meie jaoks on see ralli, kus tuleb olla kannatlik."