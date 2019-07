Sebastien Ogier loodab Soomes lõpetada kuueaastase võidupõua 

Järgmisel nädalal on prantslasel võimalik selles osas korrektuure teha, kui 1.-4. augustini kihutavad rallimehed meie põhjanaabrite juures. Soome teed on Ogier'le tuttavad, kuid viimati õnnestus tal seal võita 2013. aastal. Pärast seda on prantslane kahel korral lõpetanud teisena, korra viiendana ning kahel korral katkestanud.

"Mõistagi austan igat rallit, kuid Soome puhul on see [austus] eriti suur. Eriti nüüd, kui uue generatsiooni WRC-autod on seal erakordselt kiired. Peab olema ülikindel, et seal piiri peal kihutada. Minu jaoks on see kindlasti üks hooaja tipphetkedest," sõnas Citroeni esipiloot ralli eelvaates.

Tema tiimikaaslase Esapekka Lappi sõnul peaks nobedad Soome teed nende masinale hästi sobima. "Kui tehnilisematel rallidel on meie tänavune masin pisut hätta jäänud, siis kiiretel sektsioonidel oleme olnud väga head. Soomes loeb teatavasti ju kiirus, seega on algus lubav," oli tunamullu kodurajal triumfeerinud Lappi positiivne.

"Tahan ka tänavu võidu nimel võidelda, kuid see saab olema väga keeruline. On ju Toyota Soomes väga-väga kiire. Samas, Mads Östberg näitas mullu Citroeniga sõites ausas võitluses [teise koha peale] Jari-Matti Latvalale koha kätte."

Korraldajate palvel kirjeldas Lappi ka Soome ralli legendaarset Ruuhimäki (punkti)katset: "Tunne on selline, nagu saaksid maandumistel kohe väga-väga haiget. Lõpulõik on praktiliselt finišini täisgaasiga kihutamine. Sul on suured hüpped ja loomulikult – mida kiiremini sa neid läbid, seda parema aja saad. Aga see on tõesti valus. Need hüpped on hullumeelsed, ent selleks tuleb olla valmis."