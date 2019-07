Tänak: Soomes ei tule muretseda tee ega rehvide pärast, loeb vaid sõit! 

Tänak: "Soome on ralli, kus ei tule muretseda teeolude ega rehvide pärast, loeb vaid sõit. Samal ajal on see oma hüpetega, mis on üllatavalt varieeruvad, vägagi väljakutsuv. See on ralli, kus on tähtis autot ülitäpselt rajal hoida. Kui see õnnestub, on see suurepärane tunne."