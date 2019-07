TULNUKAD? Kris Meeke'i sõnul saab Soome rallil määravaks salapärane kuues meel 

Meeke: "Kui saad Soomes õige rütmi, siis kõik lihtsalt sujub. Kiirused on ülisuured. See tekitab sinus erilise tunde, kui kihutab 180-190 km/h ühest nõelasilmakurvist teise ja siis otse üle hüpete. Seal tuleb esile mingi kuues meel. Kui kõik asjad töötavad, on see väga eriline koht, kus sõita."

Tänak: "Soome on ralli, kus ei tule muretseda teeolude ega rehvide pärast, loeb vaid sõit. Samal ajal on see oma hüpetega, mis on üllatavalt varieeruvad, vägagi väljakutsuv. See on ralli, kus on tähtis autot ülitäpselt rajal hoida. Kui see õnnestub, on see suurepärane tunne."