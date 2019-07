Üle poole aasta WRC-karussellist eemal olnud Breen: süütasin endas kustunud leegi 

"See on olnud väga eriline aasta, sest olen saanud väga palju asju oma soovinimekirjast maha kriipsutada," sõnab ta. "Näiteks õnnestus mul minna tagasi Iirimaale, kus on minu arvates maailma parimad teed, ning lüüa kaasa sealsetel meistrivõistlustel. Lisaks võitsin Itaalia meistrivõistluste programmi kuuluv San Remo ralli. Tagasivaadates on olnud väga äge aasta, aga mõistagi soovin naasta MM-karusselli."