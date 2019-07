Paddon kavatseb Soomes pedaali põhja vajutada: see on hea, et tiimi poolt käsud puuduvad 

"Kui Hyundai hõikas välja, et Breen on see, kes Soomes stardib, sain aru, et pean ise samuti surkima hakkama. Õnneks oli Malcolm Wilson nõus meile võimaluse andma," sõnas Paddon, kes istus esimest korda WRC-auto rooli 2013. aastal, mil selleks oli Ford Fiesta.