VÕIGAS VIDEO | Inglismaa koondislane murdis sõprusmängus jala 

Videopildi põhjal tundub, et 2012. aastal korra ka Inglismaa koondist esindanud keskkaitsja hüppeliiges lihtsalt murdus libistades tema keharaskuse all.

Stoke'i peatreener Nathan Potters ei osanud pärast kohtumist oma hoolealuse olukorda kommenteerida. "Midagi ametlikku veel pole, seega ärme hakka spekuleerima. Eeldame, et see on midagi tõsist, kuid, me ei tea veel," sõnas ta BBCle.