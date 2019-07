FENOMENAALNE! Rasmus Haugasmäest sai seitsmekordne maailmameister 

„Jään tulemusega väga rahule. Vahetult enne MMile tulekut seadistasime Tartus paadi ära ja see töötas terve võistluse. Konkurentide tase on tõusnud ja väga paljud paadid on võrdsete kiirustega. Sellest ka avariide rohkus. Õnneks keegi tõsiselt viga ei saanud," võttis seitsmenda MM-tiitli teeninud Haugasmägi võistluse kokku.