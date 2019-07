Vigastatud Evansi asendaja: mulle helistati õhtul, et stardin hoopis WRC autoga ning hommikul oli juba test 

Esimest korda võistles Greensmith WRC autoga Portugali rallil, kus hoidis kuni viimase kiiruskatseni, mil katkestama pidi, seitsmendat kohta. Nüüd tahab end fantastiliselt tundnud britt töö lõpuni teha. „Esmalt pean ütlema, kui kahju mul Elfynist ja Scottist on. Minu arvates on Elfyn sel aastal sõitnud paremini kui kunagi varem. Ta oleks kahtluseta Soomes meeskonna jaoks suurepärast tööd teinud. Keegi ei taha teistele vigastust, aga nii võib sel spordialal juhtuda,“ lausus 22aastane rallimees.

Teade meeskonnakaaslase vigastusest tuli Greensmithile ootamatult. „Mul polnud õrna aimugi, et Elfynil Rally Estonial mingi probleem oli. Sain õhtul kell kümme kõne, kus mulle öeldi, et plaan on muutunud ja ma sõidan Fiesta R5 asemel hoopis WRC autoga. Pidin lennukiga Soome sõitma ja järgmisel hommikul oli juba test,“ rääkis vahetusest WRC mängu sekkunud Gus.

„Soome on alati suur ja kiire väljakutse, aga olen seal alati R2 ja R5 autodega hästi sõitnud. Arvan, et kõige keerulisem on uute märkmete kallal töötamine. Kui R5 masinaga sõidan, on ka 50 meetri märkmed, aga WRCs 50 ei eksisteerigi. Kõik toimub nii palju kiiremini,“ lausus Greensmith.