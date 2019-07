MM-normi täitnud Janek Õiglane: praegu on tunne, nagu oleksin rongi alla jäänud! 

RÕÕMUSTAB: Janek Õiglane on heas mõttes emotsionaalne spordimees. Foto: Action Images via Reuters

Tunamullu Londoni MMil neljandaks tulnud kümnevõistleja Janek Õiglane läks reedel Eesti meistrivõistlustel starti teadmisega, et see on ta viimane võimalus täita septembri lõpus algava Doha MMi norm.