Deivil Tserp | Eesti spordi kaks erinevat edulugu 

Ujujad on olnud selle teema püstitamisel üsna eesrindlikud. 21. sajandil on USA ülikoolide pakkumise vastu võtnud mitukümmend kuldkala, aga paljud neist peavad siiski tõdema, et maailmamere taga ei paranenud tulemused nii jõudsalt, nagu nad ootasid.

Äsja Lõuna-Koreas lõppenud pika raja MMil, kus Eesti ujujatest esinesid ühtlaselt edukalt Daniel Zaitsev, Martin Allikvee ja Kregor Zirk, sai kinnitust ammune tõsiasi, et hea tahtmise korral võib maailmaklassi tulemusteni jõuda nii välismaal kui ka kodus harjutades.

Eespool nimetatud kolmikust kõige noorem ujuja, praegu 20aastane Zirk siirdus uutele jahimaadele juba teismeeas. Inglismaal Plymouthis õppides kuulas ta huviga maineka Jon Ruddi asjalikke näpunäiteid.

Kaks suve tagasi liitus imeliselt arenenud tartlane Türgis baseeruva profiklubiga Energy Standard. Seal on teda tõusulainel hoidnud nii inglasest eksmaailmameister James Gibson kui ka kanadalane Tom Rushton.

Loomulikult on Zirgil olnud paar lühemat paigaltammumise etappi, aga enamasti on ta juhendajatelt ja tugevatelt treeningukaaslastelt saanud väärtuslikku erialast oskusteavet, mida ta on harjutades ja võisteldes targalt kasutanud.

MMi tulemuste põhjal saab öelda: kui Zirgi areng jätkub samamoodi ja tagasilööke ei tule, võib ta tuleval kevadel Tokyo olümpia A-normi alistada. Ootame huviga, kas ta jõuab täistabamuseni 200 m vaba-, 400 m vaba-, 100 m liblik-, 200 m liblikujumises või koguni mitmel distantsil.

Aga teeme nüüd kannapöörde ning meenutame Allikvee ja Zaitsevi tõusuteed. Ka neid ahvatlesid USA ülikoolid, kuid mõlemad jäid kodumaale ning jätkasid tippupürgimist spordiklubis Garant Dmitri Kapelini rühmas.