Jürgen Klopp: ma pole nelja suure peale armukade 

Küsimus, miks Liverpool on võrreldes teistega nii vähe kulutanud, pani Kloppi kukalt kratsima. “Ma ei tea kuidas teised seda teevad. Meie peame arveid maksma. Me ei kuulu sellesse fantaasiamaailma, kus saad kõike, mida tahad,” sõnas Klopp. “Konstantselt palju kulutada pole võimalik. Õigemini tundub, et ainult neljal klubil on see võimalik: Real Madridil, Barcelonal, Manchester Cityl ja PSG-l. Neid ei saa teistega võrrelda.”