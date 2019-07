Tänaku kibe konkurent Neuville on MM-tiitli mõtted peast pühkinud? 

“Soome on meeli stimuleeriv ralli ja mulle meeldib seal sõita. Sul peab olema auto osas hea tunnetus, sest adrenaliin tõuseb lake, eriti pärast suuri hüppeid,” kirjeldas Neuville.

Neuville rõhutas, et tema eesmärgiks on pärast rallit kindlustada võistkondlik liidripositsioon. Hyundai on praegu liider 242 punktiga, Toyota jääb maha 198 kogutud punktiga.