Võrkpallikoondis alustas EMiks ettevalmistust Oliver Vennota 

Treeninglaagrisse kutsuti 16 meest, ent Oliver Venno ja Henri Treial nende hulka ei kuulunud. “Mul on kahju, et koondisega ei alustanud ettevalmistust Oliver Venno ja Henri Treial, kuna nende hetke konditsioon pole piisav koondiselaagriga liitumiseks. Olen kindel, et kõik ettevalmistust alustanud mehed annavad endast maksimumi, et EMil hea tulemus teha,” kommenteeris peatreener viimasel hetkel koosseisus tehtud muudatusi.