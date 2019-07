FOTOD | KARM AVARII! Hayden Paddon jääb Soome MM-rallist kõrvale, selgus väljasõidu põhjus 

Autospordi teatel helistas Paddon pärast väljasõitu kohe M-Spordi omanikule Malcolm Wilsonile, et leida võimalus Soomes ikkagi võistelda. "Malcolm tahtis, et leiaksime viisi, kuidas Hayden saaks rajale minna, kuid see osutus võimatuks," sõnas M-Spordi rallitiimi pealik Richard Millener.