Nõmme Kalju peatreener: homme on suur jalgpallipidu 

"Homme on suur jalgpallipidu," lausus Kalju peatreener Roman Kožuhhovski mängueelsel pressikonverentsil. "Ootame väga-väga head lahingut ja tugevat mängu. Kindlasti lähme mängule vastu maksimaalsete ootustega ja tegema maksimaalset pingutust. Ootame tribüünidele väga palju rahvast."

Milliseid vigu vältida? Mida positiivset on avamängust kaasa võtta? „Positiivne oli see, et suutsime distsipliinist kinni hoida kuni esimese väravani. Tolles olukorras kadus hetkeks keskendumine. Väga rusuvalt mõjus see, et kiirelt tuli veel kaks väravat.

Sealt edasi oli natuke keeruline mängida. Seega on oluline võtmepunkt keskendumine, mida tulebki homme järgida."

Homse ja eelmise nädala väljakutsete erinevusest: "Iga mäng on uus. Suurim erinevus on kodupublik ehk 12. mängija, kes annab meile energiat ja kelle jaoks me mängime. Eelmisest mängust on nii treeneritel, mängijatel kui ka klubil palju õppida. Kõik, mida seal kogesime, oli klubi jaoks oluline."

Muutustest algkoosseisus: "Muutuseid tuleb, aga ei midagi suurt. Võib-olla ühel-kahel positsioonil."

Vigastusi ei soovinud Kožuhhovski kommenteerida.