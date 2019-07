Neuville otsib jälle vabandusi: sõidame Soomes Toyota koduradadel 

"Sõidame Jyväskyläs Toyota koduradadel ja ülejäänud meeskondadel erilisi võiduvõimalusi pole," kurtis Neuville. "Hyundai pole Soomes kunagi kuigi kiire olnud ja vaevalt, et sel aastal teisiti on. Siin on väga keeruline seadistust õigeks saada. Oleks vaja mitmel päeval testida, aga ma sain ainult ühel ja seegi jäi vihma tõttu poolikuks."

Samas jätkus tal ka kiidusõnu. "Soome on keeruline ralli ja mulle see meeldib. Palju adrenaliini, eriti suurte hüpete järel. Loodan, et meie tiimi jaoks tuleb sel aastal edukas võistlus, sest meie eesmärgiks on meeskondlikus arvestuses esikoha säilitamine. Oleme liidrist (Ott Tänakust - toim) ka vaid seitsme punkti kaugusel, seega üritame seda vahet Soomes veelgi vähendada," lisas Neuville.