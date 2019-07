Vollekoondise peatreener Cretu: Oliver Venno ei suuda praegu meeskonda aidata 

"Kaks mängijat polnud korrektses füüsilises konditsioonis. Neil oli nelja nädala jooksul vaja järgida treeningkava. Nad ei olnud vormis," selgitas Cretu Õhtulehele. "Oliver oli koondises alati tippmängija ning tegi meie eest paljude aastate jooksul head tööd, aga meil on vaja mängijaid, kes on näljased enama järele. Eesti koondise edu viimase viie aasta jooksul on olnud meeskonnatöö, mitte ühe mängija, ühe liidri panus."

"Kõik sõltub temast endast. Me palusime temalt midagi. Oliver teab, et on minu jaoks alati tippmängija olnud ja näen temas suurt potentsiaali. Usun, et ta suudab veel kõrgel tasemel mängida, aga praegusel ajahetkel, sellises konditsioonis ei saa ta meeskonda aidata. Kui ta leiab endas motivatsiooni, siis võib palju paremas vormis tagasi tulla ja meeskonda aidata," lausus 50aastane rumeenlane.

Cretu lausus, et mõistab mõnes mõttes Venno olukorda. "Ma saan ka aru, et pärast nii pikka aega, enam kui 10-11 aastat järjest, ei pruugi tal enam nii palju tahtmist olla. Võib-olla on tal pausi vaja ning aega oma eraelu jaoks."

Oliver Venno oli Õhtulehega suheldes kidakeelne, kuid tunnistas, et põhimõtteliselt peab Cretu jutt paika. "Rääkisin treeneriga ja ei saanud ühele nõule. On ka eraelu, mitte ainult koondis. Polnud aega kogu aeg. Tahaks puhata ka," lausus Venno ning tunnistas, et ei tea, kas naaseb koondisesse. "Eks seda tulevik näitab."

Robert "friik" Täht taastub kiirelt

Paar nädalat tagasi jõusaalis põlve vigastunud Robert Täht ütles toona, et taastumiseks läheb eeldatavasti 5-6 nädalat. Cretul jätkus koondise tähtmängija jaoks ainult kiidusõnu. "Robil läheb väga hästi. Olin üllatunud, kui nägin, et tal läheb iga päevaga paremaks. Ta on muidugi ka friik. Selline mängija, kes töötab ka magades. Ta ei suuda lõpetada ja teeb kõike, et meeskonda aidata."