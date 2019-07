Korvpall Henri Drelli agent: temast võib saada kõrge drafivalik, kõik NBA mängija eeldused on olemas Ohtuleht.ee , täna, 17:59 Jaga: M

Henri Drellil (punases) on hea võimalus NBAsse pääseda. Foto: Imago/Scanpix

Henri Drelli ja paljude teiste Eesti korvpallinoorte agent Tomaso Comellini sõnas, et kuigi hetkel võeti nimi draftist maha, on nüüd vähemalt see kogemus olemas.