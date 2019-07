Saatuselt paremsirge saanud Paddon: autosport võib julm olla 

"Kahjuks ei lõppenud meie test sama hästi kui algas, kirjutas 32aastane uusmeremaalane Twitteris. "Fiesta WRC oli suurepärane ja olin meeldivalt üllatunud, kui kiiresti me sellega kohanesime. Kivi keset kuuenda käigu kurvi tõstis aga meie auto õhku ning ülejäänu on sel kiirusel, kitsal raja osal, ajalugu."

"Nii minu kui ka Johniga (John Kennard, kaardilugeja - toim) on kõik korras. Tänan teid kõiki sõnumite eest. Mul on ääretult kahju meeskonnast ja kõigist, kes kodus, Uus-Meremaal selle etapi võimalikuks tegid. Selliste kahjustuste tõttu ei saa me aga startida," tunnistas ka Paddon kurba fakti.

Tuleviku osas on kõik lahtine. "Mis edasi... kes teab, aga praegu on M-Spordi toetus suurepärane. Autosport võib julm olla, aga need kõrg- ja madalpunktid teevadki meid tugevamaks ja toob meid, fänne ja võistlejaid tagasi. Edu kõigile sel nädalavahetusel!"