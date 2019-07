TEHNIKASPORTLASTE MEDALISADU! Eesti koondis võitis neli EM-kulda ja Rahvuste karika 

Eesti koondise edu jätkus ka suuremates klassides, kus mudelite kiirused ületasid juba 300km/h. Klassis-3 õnnestus Mart Sepal vaid üks katse aga sellest piisas, et teisena poodiumile tõusta. Kõige napimalt jäi neljandaks Hannes Virunurm.

Klass-4 on läbi aegade olnud Eesti koondise väga tugev lüli, kus kõigi rivaalide hirmuks on tandem Tõnu Sepp ja Tiit Luman. Praktiliselt esimese katsega oli asi klaar – kuldmedal Tõnu Sepale ja hõbeda noppis Tiit Luman. Sealjuures võitjale taganuks edu ka tema paremuselt teine katse. Kogenud mehe medalikapis on ka varasemate tiitlivõitluste säravaid autasusid.