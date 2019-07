Rootsi tippjalgpallur: on probleem, et jalgpallis sisuliselt puuduvad avalikud geid 

"Peaks olema iseenesest mõistetav, et ka jalgpalliga tegelevad geid oleks seda avalikult, kuid neid pole sisuliselt üldse. See tähendab, et meil on probleem ja on aeg seda muuta," sõnas Rootsi koondise ja Itaalia klubi Sampdoria poolkaitsja Albin Ekdal väljaandele Aftonbladet.

Muide, Ekdal ise pole gei.

Milline on Itaalias suhtumine geidesse?

"Nagu Rootsis ja mujal maailmas, on neid, kes on natuke homofoobsed. Mõistagi peaks igaüks armastama seda, keda soovib, kuid kahjuks asjad pole alati nii."

Kas üldine meelestatus tundus sulle homofoobne, kui sa jalgpalliga alustasid?

"Enamik inimesi käitus nii nagu peaks, kuid homofoobia oli olemas. Näiteks homoseksuaalsusega seotud sõimusõnade näol. Tõenäoliselt on see noorte poiste seas riietus- ja klassiruumis jätkuvalt tavapärane.

Kui ma oleks gei ja kuulnud neid sõnu, siis olnuks väga keeruline välja tulla. Tõenäoliselt on praegu samamoodi. On tähtis mõelda, mida ütled."

Kas mäletad, kui sa teismelisena armusid?

"Jah. Armastan siiani sama tüdrukut. Oleme olnud paar ajast, mil olin 17aastane, seega mäletan seda suurepäraselt."

Kas armumine tegi sind paremaks jalgpalluriks?

"Jah. Armunud inimene leiab teistsuguse harmoonia, turvalisuse. See aitab saada paremaks mängijaks, sest armastus annab energiat ja rõõmu."