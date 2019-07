EDU! Flora 16aastane ründetalent siirdus Saksamaa kõrgliigaklubisse 

FC Flora spordidirektori Norbert Hurda sõnul on Freiburgis mängija arenguks suurepärased tingimused. "Noormängija liikumisel välismaale on meie jaoks oluline väga oluline tähelepanu, mida välisklubis noorte arendamisele pööratakse. Teiseks väga oluliseks teguriks on side esindusmeeskonnaga ehk kui suur võimalus on mängijal pääseda klubi noortesüsteemist otse esindusvõistkonda. See näitaja on Freiburgil üks kõrgemaid Euroopas, mis tähendab, et nende noortetöö on väga heal tasemel," ütles Hurt Flora kodulehele.