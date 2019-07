Sander Raieste eelistas Hispaania tippklubi pingile VTB liigat: usun ja loodan, et saan hakkama 

"Just kirjutasin lepingule alla," ütles 20aastane Raieste Õhtulehele veidi pärast kella 14.

"Pidin Hispaaniasse tagasi minema, aga siis tuli Cramo pakkumine. Tundub, et tingimuste osas saadi nõusse ja nii see läks," selgitas Raieste, kes juba lähipäevil alustab uue koduklubiga hooajaks ettevalmistust.

Ta lisas, et muid variante eriti polnudki, Baskonia põhitiimis jäänuks ta väga suure tõenäosusega pingiotsale. "Siin on rohkem varianti mängida. Seal oleks mind viimaseks ehk neljandaks Hispaania passiga mängijaks võetud, poleks eriti platsile saanud."

Viimased hooajad on Raieste saanud eelkõige mängupraktikat Baskonia duubelmeeskonna eest Hispaania tugevuselt kolmandas liigas. Arvestades, et Cramo osaleb VTB Ühisliigas, on samm edasi päris pikk.