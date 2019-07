Kuno Tehva selgitas, miks Kalju - Celtic matši otseülekannet tasuta ei näe 

Klubi lükkas esimese mängu eel tagasi Šotimaa telekanalite õiguste eest tehtud pakkumise, sest see ei rahuldanud Kaljut. "Võõrsile mängima minnes võtsime riski, et kodumängule tehakse meile parem pakkumine, ent 0:5 kaotuse tõttu kadus Šotimaa rahvuslike telekanalite huvi sootuks," vahendab Tehva sõnu ERRi spordiportaal .

"Peale seda jätkusid meil läbirääkimised telepildi tootmisest vaid Glasgow Celticuga, kellega eile hilisõhtul ka kokkuleppeni jõudsime. See oli Nõmme Kalju otsus, et me ei võtnud Eesti telekanalite poolt tehtud madalaid pakkumisi vastu."