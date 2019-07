Lähedane sõber purjuspäi veele läinud olümpiavõitjast: „Ta suri täiesti tarbetus õnnetuses.“ 

2010. aasta Vancouveri olümpiavõitja läks öösel skuutriga sõitma, kuid jäi kadunuks. Naise surnukeha leiti Norra politsei poolt järgmisel päeval. "Ta sõitis vastu saart. See kõlab veidralt, et inimene ei suuda pimedas masinat kontrollida, aga see võib olla väga-väga keeruline. Isegi, kui tunned piirkonda," teatasid kohalikud võimud päev pärast õnnetust.