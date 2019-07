MIS TOIMUB MADRIDIS? Gareth „Golfar“ Bale ja probleem nimega Zidane 

„Loodame, et ta lahkub varsti. See oleks kõigi jaoks parim,“ sõnas Reali peatreener Zinedine Zidane ning tegi kõigile lõplikult selgeks, et tema meeskonnas Bale’il kohta pole. Kahe mehe suhted on olnud algusest peale keerulised. Koos on võidetud ohtralt tiitleid ning suur roll on nendes olnud ka Bale’il, kuid läbisaamine on ajaga pigem kehvemaks muutunud.