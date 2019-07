Talisport POLEEMIKA! Suusakaunitar Therese Johaugi plaan on Norras tekitanud kaks leeri Ohtuleht.ee , täna, 19:24 Jaga: M

Therese Johaug tänavusel Seefeldi MMil. Foto: Meek, Tore

Murdmaasuusahooaja alguseni on küll mõned kuud, kuid paljud sportlased on juba treenima hakanud. Et suvekuudel on lumega nagu on, kasutab norralanna Therese Johaug ettevalmistuseks jooksmist.