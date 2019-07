Sander Puri: mängisime tublisti, siit on hea Euroopa liiga mängule minna 

0:5 allajäämine Šotimaal oli Eesti koondislase sõnul unustatud. "Me ei mõelnud esimese mängu peale, teadsime, et edasi minna oli suhteliselt lootusetu. Võtsime tänast mängu eraldiseisvana. Selles mõttes mängisime tublisti, kindlasti paremini. Selle pealt on igati positiivne järgmise Euroopa liiga mängu peale minna. Korraks saime väikese surve peale, Peeter (Klein - toim) läks üks-ühele, aga tuleb edasi töötada ja lööme ära," lausus Puri, kelle arvates said noored mehed hea mängu tugeva meeskonna vastu.