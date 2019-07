Max Ugge Euroopa liigast: loodame jõuda play-off'i või, kes teab, isegi alagruppi 

"Tulemusega ma rahul pole, mängu endaga küll," sõnas Kožuhhovski mängujärgsel pressikonverentsil. "Mängijad jätsid kõik väljakule ega väärinud seda arvestades kaotust."

Kalju koosseisust puudusid täna Aleksandr Volkov ja Reginald, kuid Kožuhhovski ei soovinud seda kommenteerida. "Ei taha selliseid asju avalikkuse ees rääkida, see on klubi siseasi. Meil on mängijaid, kes saavad puudujatele vahetust pakkuda." Küll aga kinnitas ta, et nad on vigastatud, mitte klubist lahkumas. "Ei tasu tolmu üles kerida, neil on tõesti tervisega probleeme."

Esimese poolaja lõpus tabas Kaljut veel üks valus hoop, kui põhiründaja Liliu reie tagaosa vigastas ning välja vahetati. "Esmajoones tundub, et vigastus on tingitud ülekoormusest. Tal on palju mänge olnud ning ilmselt peab natuke pausi pidama. Vaatame, mis uuringud näitavad ja siis saab juba edasi minna," ütles peatreener.

Euroopa liiga kolmandas eelringis oli võimalik minna taas vastamisi KF Shkendijaga, kes esimeses eelringis juba üle mängiti, kuid põhjamakedoonlased alistusid Luksemburgi Meistrile Dudelange'ile. "Teame tulemust. Emotsionaalselt oleks sama vastasega keeruline kaks korda mängida, seega olen südames pigem õnnelik, et Dudelange vastu tuleb ja alustame selleks valmistumist," arvas Kožuhhovski.

Maximiliano Uggè: anname endast parima, et Euroopa liiga alagrupiturniirile jõuda.

"Neid mänge on raske kirjeldada," lausus Uggè. "Kui oled kaitsja ning kaotad esimese mängu 0:5 on see väga keeruline. Täna tegime aga hea esituse. Nagu ka treener ütles, ma pole samuti tulemusega rahul, võib-olla väärisime midagi enamat. Samas mängisime Celticu vastu, kes on suur, hea kvaliteediga meeskond. See oli kõva kogemus, mis valmistab meid ette järgmiseks mänguks. Kasvasin nende kohtumistega nii mehe kui ka mängijana. See on positiivne."