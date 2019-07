Jalgpall Vägivald jalgpallis: mehed on agressiivsemad, aga kaklevad ka naised Oliver Lomp , täna, 08:39 Jaga: M

Elisabeth Lambert (punases) tegi ta sisuliselt kõike, mida väärikas jalgpallur endale lubada ei tohiks. Foto: Kuvatõmmis Youtube'ist

Mõnes osas on naiste jalgpall meeste omast vaatemängulisem, kuna seal tehakse vähem pahatahtlikke vigu ning ka simuleerimist on oluliselt vähem. Spordipsühholoogia spetsialist Aave Hannus kinnitab, et üldiselt ongi meeste käitumismuster karmim.