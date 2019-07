OTSEPILT | Eesti korvpallitalendid vajavad tugeva Poola vastu võitu 

Et pääseda turniiril kaheksa parema sekka, tuleb kindlasti Poolast jagu saada. Kaotuse puhul pole veerandfinaali enam asja. Ülesanne on aga raske, sest poolakatel on seni kirjas kõik võidud, Eesti kaotas aga eile Belgiale. Poola tegi samale vastasele tuule alla 22 punktiga.