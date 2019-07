VÕIMAS! Eesti korvpallitalendid kindlustasid raske võiduga koha veerandfinaalis 

Esimesel poolajal kohtumist kontrollinud Eesti korvpallurid mängisid kolmanda veerandaja esimese viie minutiga kümnepunktilise edu rumalate pallikaotuste tõttu maha ning leidsid end hoopis üheksapunktilisest kaotusseisust. Lisaks sai vigastada meeskonna üks liidreid, Kerr Kriisa, kes seni kõik viis teele saadetud kolmest tabanud oli.

Õnneks noored kogusid end ja olid suure osa otsustavast veerandist ise paari punktiga ees. Ka Kriisa suutis õnneks mängu naasta ja olulise panuse edu hoidmisesse anda. Lõpusireeni kõlades särasid tablool Eest 63:59 võidunumbrid, mis tähendasid kohta kaheksa parema seas.

Et pääseda turniiril kaheksa parema sekka, tuleb kindlasti Poolast jagu saada. Kaotuse puhul pole veerandfinaali enam asja. Ülesanne on aga raske, sest poolakatel on seni kirjas kõik võidud, Eesti kaotas aga eile Belgiale. Poola tegi samale vastasele tuule alla 22 punktiga.