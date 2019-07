Tuleviku president lükkab vandenõujutud ümber: teame väga hästi, kui iseseisvad me oleme  

Kõik eelnev tekitas nii mõneski jalgpallifännis pahameelt, mida ka valjult välja hõigati. Liigamäng peaks alati olema sõprusmängust tähtsam, kõlasid arvamused. Ja miks oli Viljandi Tulevik nõus suvise ning pühapäevase matši lükkama septembrikuu kolmapäeva? Vandenõuteoreetikud meenutasid, et kaht klubi saadab väga lähedane ja ühine ajalugu, mis võis olla kokkuleppe üheks aluseks. Need jutud lükkas Viljandi Tuleviku president Raiko Mutle kategooriliselt ümber.

„Me ei suudaks isegi sellist seost leida, sest teame ju ise väga hästi, kui iseseisvad me oleme. Meis ei tekitanud see mingit küsimust. Kui selliste juttude pärast peaksime hakkama meeskonda ohvriks tooma, siis kuhu niimoodi välja jõuaksime?“ arutles Mutle Õhtulehe palvel. „Meid see jutt ei kõiguta. Sellised emotsioonid jäävad jalgpalli juurde, mujal maailmas on see kõik veel suurem ja karmim.“

Aga miks siis ikkagi Floraga nii lihtsalt kokkuleppele jõuti? „Mulle helistas peatreener (Sander Post - toim), kes selgitas meeskonna hetkeseisu ja võimalust mäng edasi lükata. Minu jaoks ei tekitanud see ühtegi küsimust. Võttes arvesse peatreeneri selgitust, võib öelda, et see sobis meile isegi ideaalselt.

Meil tuleb raske seeria, kuid neli mängijat on praegu vigastatud. Meile pakuti võimalust lisaaega võita ja see oli hetkel suurepärane. Ma poleks tõesti osanud ette aimata, et see kõik nii palju furoori ja küsimusi tekitab.“

Mäng lükati septembri lõppu ja kolmapäevasele päevale. Pigem on jäänud mulje, et poolamatöörmeeskonadele nädalasisesed mängud ei sobi. Ka see jutt ei klapi Viljandi puhul, ütleb Mutle.

„Tõsi, meil pole kõik palgalised mängijad, aga tegelikult oleme olukorras, kus meeskond teeb juba hommikuti trenni. Kui üldse, siis on küsimus ühes mängijas, kelle tõttu teatud trennid õhtuti toimuvad. Meil on koolipoisid, stipendiaadid, laenul olevad mängijad, leegionärid... Meil pole enam olukorda, et suures osas on 8st 5ni tööl käivad mängijad. Neid on jäänud heal juhul üks.“

